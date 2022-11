Condividi l'articolo

Incidente a Coriano in via Montescudo che ha visto coinvolta una bimba di 8 anni e il padre che successivamente sono stati ricoverati al Bufalini. E’ accaduto ieri sera quando per cause in corso d’accertamento da parte della Polizia locale, due veicoli si sono scontrati frontalmente. La piccola, dopo gli accertamenti, รจ stata ricoverata in Pediatria.