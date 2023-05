Coriano. Incidente auto-scooter, interviene il 118

Ieri pomeriggio intorno alle 14 si è verificato un incidente stradale in Via Montescudo, all’altezza di via Scardi, poco prima di Ospedaletto di Coriano. Un motociclista ed un’auto di marca Audi Q3 sono rimasti coinvolti nell’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Il motociclista, a seguito dello scontro, ha riportato delle ferite ed è stato soccorso immediatamente sul posto da personale sanitario del 118 con un’ambulanza. Gli agenti della polizia municipale sono giunti sul luogo dell’incidente per regolare il traffico e gestire la situazione.