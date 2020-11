Coriano. L’ECONOMIA DI CORIANO VA SOSTENUTA

Quest’anno, causa pandemia, non sarà possibile lo svolgimento della tradizionale Fiera dell’Oliva che si svolgeva a Coriano fin dal 1986.

Coriano rimane però una delle zone della provincia di Rimini più vocate alla produzione di olio extra vergine di oliva per il suo paesaggio, la sua morfologia, perfetti per la coltivazione di rigogliosi oliveti.

L’olivo ha da sempre un legame antico e profondo con il territorio corianese e l’olio prodotto nei frantoi è assolutamente un protagonista tra i prodotti ambasciatori del territorio.

Pro Loco Coriano in collaborazione con il Comune di Coriano e i frantoi associati a Terre di Coriano hanno organizzato, con tutte le limitazioni dettate dalla normativa sanitaria, dei percorsi a piedi sul territorio per conoscere e valorizzare gli uliveti e la produzione olearia degli oleifici.

Domenica 8 novembre, Gianluigi Vasconi titolare dell’omonimo frantoio ha presentato la sua attività che, fin dal 1860 è presente in via Giovagnoli.

Vasconi ha ricordato come l’eccellenza dell’olio corianese sia riconosciuta da secoli.

Ha evidenziato che quest’anno l’oliva non ha avuto malattie e che non sono stati fatti i trattamenti contro la mosca olearia, e che quindi l’olio extra vergine di oliva prodotto è davvero una vera eccellenza, come non avveniva da circa dieci anni.

Prossimamente l’Oleificio Pasquinoni di Cerasolo Ausa sarà chiamato a presentare la sua attività e i suoi prodotti.

Anna Pazzaglia (assessore al turismo e agli eventi): ”L’invito per questo mese di novembre è quello di venire a Coriano e visitare i frantoi e le aziende agricole olivicole dove acquistare direttamente il profumato olio extra vergine di oliva e magari pranzare in uno dei tanti ristoranti o agriturismi del territorio e godere di rigeneranti camminate in uno splendido paesaggio”

Domenica Spinelli (sindaco): ”Sosteniamo l’economia agricola di Coriano, solo così usciremo più forti da questo momento.”