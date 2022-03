Condividi l'articolo

In vista delle prossime elezioni amministrative, a Coriano nasce un nuovo progetto politico che si muove nell’alveo del centrosinistra e dell’area liberaldemocratica, frutto delle convergenze di persone provenienti da partiti, movimenti e società civile. Un gruppo di cittadini che vogliono impegnarsi per il paese ha dato vita ad un tavolo di lavoro allargato, che ha l’obiettivo di definire tematiche e contenuti condivisi che saranno al centro di incontri sul territorio e di un confronto attivo con i residenti corianesi a partire già dai prossimi giorni.

Alla base del progetto vi è quello che, da diversi anni, sembra essere un sentimento particolarmente diffuso (benché spesso taciuto) all’interno della comunità: l’esasperazione per un Comune che si è trasformato nell’emblema dell’immobilismo amministrativo; per una macchina comunale che, nonostante la buona volontà e l’impegno dei suoi dipendenti, appare ingessata e farraginosa, tanto da scoraggiare qualsiasi approccio da parte di cittadini e aziende; per un territorio da sempre considerato, con le sue eccellenze, trait d’union tra mare e collina, ma oggi irrimediabilmente arroccato su se stesso, incapace di dialogare con gli enti vicini e di dare vita a sinergie e collaborazioni; per un’amministrazione poco lungimirante, che si è accontentata di vivacchiare, limitandosi all’ordinario, senza mai mettere in campo una vera progettualità, un intervento capace di lasciare il segno; un’amministrazione che sembra aver dimenticato la qualità dei servizi erogati ai cittadini, lasciando che le frazioni si trasformassero in enormi dormitori; per un’amministrazione, ancora, che si è lasciata sfuggire tra le mani una moltitudine di occasioni di intercettare finanziamenti e contributi a livello regionale e nazionale, preferendo invece i tagli dei nastri, le foto da copertina, un’immagine patinata ma poco concreta.

Il progetto si rivolge a tutti i cittadini stanchi di vedere amministrata la cosa pubblica come un club esclusivo per pochi eletti. Ma soprattutto si rivolge a tutti coloro che, pur da posizioni differenti, si rifiutano di consegnare il Comune di Coriano ai partiti di destra e di estrema destra, e non vogliono che il territorio a cui sono profondamente legati venga utilizzato come trampolino di lancio per mire politiche personali più alte; a tutti coloro che sono stanchi di vedere sminuito il ruolo dell’elettore, considerato solamente un soggetto passivo, anziché una componente attiva, partecipe e propositiva.

Le varie componenti di questa nuova piattaforma ravvisano in Cristian Paolucci la figura giusta per rappresentare queste istanze.

Paolucci ha già rassegnato le proprie dimissioni da segretario del Partito Democratico di Coriano così da concentrarsi esclusivamente sul nuovo incarico. “Inizia ora una fase di ascolto e confronto serrato – dice – nelle frazioni, nei luoghi di aggregazione e soprattutto in quelli che negli ultimi anni sono stati dimenticati o trascurati, consapevoli della nostra provenienza e dei nostri valori, saremo sempre aperti all’incontro e al dialogo”.

Biografia

Cristian Paolucci è nato Cattolica 37 anni fa. Dal 2014 è consigliere comunale del centrosinistra a Coriano. Dopo la laurea triennale in finanza e la specializzazione in statistica economica conseguite all’Università di Bologna con il massimo dei voti, si è concentrato sullo studio dell’organizzazione dei servizi sanitari conseguendo nell’ultimo anno un Master biennale in Economia Sanitaria all’Università di Ferrara sempre con il massimo dei voti. La sua formazione tecnica e pragmatica si è affinata durante gli studi superiori all’Istituto Tecnico Industriale di Rimini dove si è diplomato e successivamente, dopo il periodo di praticantato, si è abilitato alla professione di perito elettrotecnico.