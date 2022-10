Coriano. Resti rinvenuti al cimitero: si tratta di ossa animali

Condividi l'articolo

Alcuni resti rinvenuti nel cimitero di Coriano hanno messo in allarme la lista Coriano Futura. La segnalazione è arrivata da un comune cittadino.

“Un cittadino ci ha segnalato di essersi recato presso il cimitero di Coriano e di aver rinvenuto, abbandonati nel terreno, quelli che hanno l’aria di essere dei frammenti di ossa. Naturalmente non abbiamo gli strumenti per stabilire la natura di questi resti e non possiamo in alcun modo esprimerci sulla loro origine. Il ritrovamento è però avvenuto in corrispondenza dell’area in cui nei giorni scorsi sono stati effettuati lavori di riesumazione di alcune bare e di livellamento del terreno.

Di fronte ad un fatto del genere, i dubbi sorgono in maniera spontanea ed è lecito, oltre che doveroso, porsi delle domande. Per questo motivo desideriamo interpellare l’amministrazione comunale e il sindaco Gianluca Ugolini affinché possano compiere degli approfondimenti sui resti rinvenuti presso il cimitero e fare pienamente chiarezza sulla vicenda, stabilendo se siano stati o meno commessi degli errori e se siano state prestate l’attenzione e la cura che un luogo come il cimitero comunale richiedono, nel rispetto dei nostri cari e delle loro famiglie”.

Fatto sta che della questione si sono interessanti anche i carabinieri che, dopo aver repertato e analizzato i resti, sono giunti alla conclusione che si tratta semplicemente di ossa animali.