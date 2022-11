Coriano. Terremoto, scuole chiuse in via precauzionale 

Condividi l'articolo

Terremoto, scuole chiuse a Coriano in via precauzionale

Il sindaco Ugolini firma ordinanza

Coriano, 9 novembre 2022 – Considerata la vastità del territorio e la dislocazione delle scuole nelle numerose frazioni del comune di Coriano, il sindaco Gianluca Ugolini ha disposto questa mattina, dopo l’episodio sismico registrato nelle Marche alle 7,07, seguito da altre scosse di intensità minore, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in via precauzionale, per consentire ai tecnici di effettuare le opportune verifiche delle strutture secondo i tempi richiesti. La decisione di chiusura è scaturita dal fatto che i controlli, per i motivi sopra esposti, avrebbero richiesto alcune ore, o addirittura l’intera mattinata.

Al momento non è stata riscontrate alcuna criticità.

Secondo la stima di Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) la magnitudo è stata di 5.7 con epicentro nella costa marchigiana pesarese ad una profondità di 8 chilometri. La scossa è stata avvertita chiaramente anche nel riminese.