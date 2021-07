Coriano. Violento schianto: in due al Bufalini in elisoccorso

Condividi l'articolo









Schianto tra due veicoli venerdì mattina, intorno alle 10.30, in via Montescudo, nel Comune di Coriano, all’altezza con Montetauro. L’incidente è avvenuto tra un pickup della Nissan, guidato da un 86enne, che procedeva in direzione monte, e un furgone Renault guidato da un 42enne, che viaggiava in direzione mare. Le cause che hanno causato l’incidente sono ancora al vaglio della Polizia locale di Coriano che sta procedendo con i rilievi. Entrambi i feriti sono finiti in elisoccorso al Bufalini in gravi condizioni.