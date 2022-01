Condividi l'articolo

(ANSA) – SAN PAOLO, 28 GEN – Il Corinthians ha annunciato

con una nota di aver ceduto il 22enne centrocampista Ederson

alla Salernitana, per una cifra che non è stata resa nota. Il

club paulista era comunque proprietario solo del 70% del

cartellino, il resto era in mano alla famiglia del giocatore e a

investitori privati.

Nella scorsa stagione calcistica Ederson, che nelle prossime

ore partirà per l’Italia, aveva giocato in prestito nel

Fortaleza. (ANSA).



