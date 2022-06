Cornet, a Roland Garros epidemia Covid, nessuno lo ha detto

Condividi l'articolo

(ANSA) – LONDRA, 28 GIU – “Al Roland Garros c’è stata

un’epidemia di Covid-19 ma nessuno ne ha parlato. Negli

spogliatoi ce l’avevano tutti e non abbiamo detto niente. Dopo ,

ho visto ragazze che indossavano mascherine, forse perché lo

sapevano e non volevano trasmetterlo: bisogna anche avere senso

civico”.

A fare queste dichiarazioni, da Wimbledon, rispondendo a una

domanda sulla recrudescenza dei contagi e i casi Berrettini e

Cilic, è la tennista francese Alizé Cornet, n.1 del suo paese e

37 del mondo, al termine dell’incontro in cui si è imposta sulla

kazaka Yulia Putintseva per 6-3 7-6.

“Quando vedi che Borbora Krejcikova si ritira e che tutto lo

spogliatoio sta male – ha aggiunto -, ci pensi. Quando esce

fuori su grandi giocatori come quelli (riferito a Berrettini e

Cilic ndr) allora si accenderà il fuoco. Comunque io non voglio

sottovalutare l’effetto Covid, ma ci sono sempre stati ritiri

perché i giocatori erano malati, e gente messa fuori

dall’influenza o da malattie gastrointestinali. Anzi, con queste

ultime in passato ci sono state ‘stragi'”. Poi ancora sul torneo

di Parigi: “ci sono stati tre o quattro ritiri, forse non è

stato attuato il protocollo. O forse abbiamo tutti avuto

l’influenza, dei sintomi, del mal di gola e abbiamo giocato come

se stesse andando tutto bene. Al Roland Garros ci sono stati

alcuni casi e dev’esserci anche stato un tacito accordo tra di

noi: ‘non faremo test e non ci metteremo nei guai'”.

Alla domanda sul possibile ritorno di un protocollo sanitario

più stretto a Wimbledon, la risposta della Cornet è stata “spero

non lo facciano”. “Ci hanno già tolto i punti (per decisione di

Atp e Wta, in reazione all’esclusione di russi e bielorussi a

causa dell’invasione dell’Ucraina, ndr) ha aggiunto – e ora ci

manca pure questo. E poi qui non c’è la psicosi. Al Covid

abbiamo pagato il prezzo, abbiamo mangiato il nostro pane nero

con un anno di test e ci siamo vaccinati tutti. Bisogna essere

coerenti, il Covid ormai fa parte delle nostre vite”. Ma ora si

farebbe un auto-test come ha fatto Berrettini? “Non ho

intenzione di farlo e magari mettermi nella me…”. (ANSA).



