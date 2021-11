Corona assolto a Milano, ‘non diffamò Selvaggia Lucarelli’

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 17 NOV – E’ stato assolto dal Tribunale di

Milano, “perché il fatto non costituisce reato”, Fabrizio Corona

che era imputato con l’accusa di aver diffamato la blogger,

giornalista e noto volto tv Selvaggia Lucarelli. Lo ha deciso il

giudice della settima penale Daniela Clemente, accogliendo la

richiesta del legale Ivano Chiesa e dello stesso viceprocuratore

onorario che rappresentava l’accusa.

L’ex agente fotografico era finito a processo per una serie

di affermazioni da lui rese quando era ospite nella trasmissione ‘Non è l’arena’ di Massimo Giletti nel 2018 e anche per due post

pubblicati su Instagram. Stando all’imputazione caduta oggi col

verdetto, Corona avrebbe offeso la reputazione della giornalista

quando in tv disse, tra le altre cose: “Io penso che abbia

accanimento e frustrazione contro di me e anche un po’ di

gelosia perché non ci sono mai stato. Perché sono anni e anni

che vuole il mio corpo e io non glielo do”. Su Instagram diceva

ancora: “E’ ossessionata da me”. Espressioni che, secondo lo

stesso viceprocuratore, rientrano nel diritto di “critica”.

Corona era presente in aula, assieme alla sua nuova

fidanzata, e ha reso anche dichiarazioni prima della sentenza

parlando di un “attacco contro di me” da parte di Lucarelli.

(ANSA).



