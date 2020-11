Coronavirus: 1.758 nuovi casi in E-R e 16 morti

Calano rispetto a ieri i nuovi positivi al Covid in Emilia-Romagna, ma diminuisce anche il numero di tamponi. Rispetto a ieri i casi sono 1.758 in più, scoperti con 12.039 tamponi: la percentuale di positivi su tamponi è 14,6%.

Dei nuovi contagiati, sono 902 gli asintomatici, e l’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,4 anni. La situazione nelle province vede Bologna con 526 nuovi casi, poi Modena (321), Reggio Emilia (282), Parma (136), Piacenza (116), Ferrara (86), Ravenna (85) e Rimini (68). Seguono Forlì (49), Cesena (46) e Imola (43).

I casi attivi sono 24.917 (+1.706), di cui 23.518 (+1.655) in isolamento a casa, il 94%.

Si registrano 16 nuovi decessi, tra i 68 e i 96 anni, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 132 (+7) e quelli negli altri reparti Covid 1.267 (+44). Le persone complessivamente guarite salgono a 28.033 (+36).

