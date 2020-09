(ANSA) – ROMA, 08 SET – E’ di dieci morti (due in meno di

ieri) e di 1.370 nuovi contagiati (+262) il bilancio delle

ultime 24 ore per il Coronavirus. Questi i dati del ministero

della Salute. All’aumento dei contagiati è corrisposto un netto

incremento dei tamponi effettuati: sono stati 92.403, quasi il

doppio rispetto a ieri. In Lombardia (271) e Campania (249) il

maggior numero di nuovi positivi. Nessuna regione ha registrato

zero contagi. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte