Coronavirus: +103 contagi e nessun morto in E-R

(ANSA) – BOLOGNA, 01 OTT – E’ stabile l’aumento di contagi da

Covid in Emilia-Romagna: sono 103 in più di ieri, di cui 51

asintomatici individuati con oltre 8.400 tamponi. Nessun morto

nelle ultime 24 ore e stabili anche i ricoveri, sempre 14 in

terapia intensiva e 206 negli altri reparti (+1), così come i

casi attivi, 4.654 (+1) e le persone in isolamento, 4.434,

invariate e sempre il 95%.

Sul totale dei nuovi casi, 49 erano già in isolamento, 53

sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti, 11 sono

collegati a rientri dall’estero, quattro da altre regioni. L’età

media è 35 anni.

Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior

numero di casi si registra nelle province di Bologna (34),

Reggio Emilia (18) e Modena (15). I guariti hanno raggiunto

quota 26.276 (+102). (ANSA).



—

