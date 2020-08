Coronavirus: +116 casi in E-R, +5 i ricoverati

E’ di 116 l’aumento giornaliero di contagiati da Coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 57 asintomatici: 42 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 36 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 25 i nuovi casi collegati a rientri dall’estero, 26 da altre regioni.

Le province che presentano il maggior numero di casi sono Modena (25), Bologna (21, dove più della metà sono ricondotti al rientro dalla Sardegna), Reggio Emilia (18) e Ravenna (15).

I tamponi effettuati ieri sono 5.019 più 2039 test sierologici. I casi attivi sono 2.139 (+105). Due decessi, uno a Modena in una casa residenza per anziani e uno a Bologna.

Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 2.049 (+100), il 95% dei casi attivi. Restano 8 i pazienti in terapia intensiva, mentre salgono a 82 quelli ricoverati negli altri reparti Covid (+5). Le persone complessivamente guarite sono 24.434 (+9).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte