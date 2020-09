Coronavirus: 127 nuovi positivi in E-R, aumentano i ricoveri

(ANSA) – BOLOGNA, 14 SET – Sono 127 i nuovi casi di

positività al Cronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle

ultime 24 ore, di cui 65 asintomatici, 74 già in isolamento al

momento del tampone (ne sono stati fatti 4.849) e 51 nell’ambito

di focolai già noti. Sono 28 i nuovi contagi collegati a rientri

dall’estero, 5 da altre regioni. L’età media dei nuovi positivi

di oggi è 40 anni, mentre non si è registrato nessun decesso.

Aumentano però i ricoveri: sono 18 I pazienti in terapia

intensiva, uno più di ieri e 165 quelli negli altri reparti

Covid (+9).

Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior

numero di casi si registra nelle province di Bologna (20),

Piacenza (19), Ravenna (19), Reggio Emilia (18), Modena (15) e

Parma (11). (ANSA).



—

