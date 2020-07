Coronavirus, 13 nuovi casi e 2 morti E-R

(ANSA) – BOLOGNA, 14 LUG – Sono 13 i nuovi casi di

Coronavirus in Emilia-Romagna, numero più basso dei giorni

precedenti, mentre tornano, dopo sei giorni senza morti, a

registrarsi due decessi, due donne, a Modena e Rimini. Sono sette i nuovi casi sintomatici, nelle province di Parma

(1), Modena (1), Bologna (2), Ferrara (1), Ravenna (1) e Rimini

(1), “per la maggior parte riconducibili a focolai o a casi già

noti”, spiega il bollettino della Regione. I tamponi fatti ieri

sono 4.911. oltre a 1.628 test sierologici.

I guariti salgono a 23.511 (+15), i casi attivi sono 1.189

(-4). Restano nove i pazienti in terapia intensiva e 93 quelli

ricoverati negli altri reparti Covid, come ieri.



