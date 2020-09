Coronavirus: 133 nuovi casi in E-R, due morti nel Piacentino

(ANSA) – BOLOGNA, 19 SET – Sono 133 i nuovi casi positivi al

coronavirus – di cui 71 asintomatici emersi da screening

regionali e attività di tracciamento – registrati nelle ultime

24 ore in Emilia-Romagna dove sono morte due persone, entrambe

nel Piacentino: un uomo di 90 anni, di Fiorenzuola d’Arda, e una

donna di 92 anni di Piacenza.

Da ieri, spiega la Regione, sono stati effettuati quasi

9.000 tamponi e circa 2.300 test sierologici. Dei 133 nuovi casi

di positività – che portano il computo complessivo da inizio

epidemia a quota 34.225 – 71 erano già in isolamento al momento

dell’esecuzione del tampone e 62 sono stati individuati

nell’ambito di focolai già noti. Nel dettaglio, ancora, sono 20

i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero e 10 da altre

regioni. Per quanto riguarda la situazione sul territorio, il

maggior numero di positivi si registra nelle province di Bologna

(23), Piacenza (15), Parma (19), Reggio Emilia (15) e Modena

(24).

I casi attivi, a oggi, sono 4.438 (69 in più rispetto a ieri)

e le persone in isolamento a casa sono complessivamente 4.245

(79 in più rispetto a ieri), mentre calano i pazienti in terapia

intensiva che scendono a 19 (-2 rispetto a ieri), e i ricoverati

negli altri reparti Covid che arretrano a 174 (-8). Le persone

complessivamente guarite hanno raggiunto quota 25.313, 61 in più

rispetto a ieri. (ANSA).



