Coronavirus: 14 nuovi casi in E-R

Sono 14 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 10 persone asintomatiche individuate attraverso lo screening regionale. I tamponi effettuati sono 4.806, che raggiungono così complessivamente quota 355.952, più 484 test sierologici. Le nuove guarigioni sono 98, per un totale di 21.405: oltre il 76% sul totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia. Continuano a calare i casi attivi, 2.328 (-88 rispetto a ieri), le persone in isolamento a casa, 2.051 (l’88% di quelle malate), -74 rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva, 32 (-3) e quelli ricoverati negli altri reparti Covid, scesi a 245 (-11). Per la prima volta da settimane non si registrano nuovi contagi a Bologna. In regione si contano altri quattro morti: due uomini e due donne, uno a Reggio Emilia, uno a Modena, uno a Bologna. Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a 4.175.



