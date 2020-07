Coronavirus, 16 nuovi casi in E-R

Sono 16 in Emilia-Romagna i nuovi casi di contagio da coronavirus, di cui nove asintomatici. Otto sono stati registrati a Bologna e sono quasi tutti, spiega la Regione, “riconducibili a focolai sotto controllo”. I nuovi tamponi sono 3.882, a cui si aggiungono altri 1.397 test sierologici. Le nuove guarigioni sono 20, per un totale di 23.242. Scendono i casi attivi, 1.002 (-8), i pazienti in terapia intensiva, 10 (-2), quelli ricoverati negli altri reparti Covid, 104 (-4). Si registrano altri quattro morti: un uomo e tre donne, tre nella provincia di Bologna e una in quella di Rimini. Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a quota 4.264

