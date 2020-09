Coronavirus: +179 casi in 24 ore, scendono isolamenti

(ANSA) – VENEZIA, 06 SET – Crescono di 179 nuovi casi i

contagi da Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore,

confermando il trend degli ultimi giorni; il totale da inizio

pandemia è a 23.944 casi. Lo riporta il bollettino regionale.

Rallenta l’aumento degli attuali positivi, +62 da ieri e in

totale 2.939, mentre non vi sono nuovi decessi (totale 2.130).

Scendono le persone in isolamento fiduciario, che sono 7.792

(-513), delle quali 144 (-61) sono positive. Stabili i ricoveri

in ospedale, che sono 151 (+1) di cui 79 (0) sono positivi;

risalgono le terapie intensive che accolgono 16 pazienti, 3 in

più, che rientrano nei 12 casi positivi. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte