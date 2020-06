Coronavirus, 27 nuovi casi in E-R

(ANSA) – BOLOGNA, 19 GIU – Sono 27 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 10 asintomatici, cinque i morti da ieri. I tamponi sono 7.950, e complessivamente raggiungono quota 443.301, più altri 1.196 test sierologici.

Le nuove guarigioni sono 84, per un totale di 22.727.

Continuano a calare i casi attivi, 1.219 (-62). I pazienti in terapia intensiva restano 11, quelli ricoverati negli altri reparti Covid 145 (-14). I nuovi decessi, due uomini e tre donne, sono due in provincia di Parma, tre nel Bolognese. Quarto giorno senza morti a Piacenza. (ANSA).



