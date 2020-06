Coronavirus, 32 nuovi casi in regione, 4 morti

Sono 32 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 25 asintomatici: in tutto 28.143 dall’inizio dell’epidemia. I tamponi fatti ieri sono 8.621, che raggiungono così complessivamente quota 435.351, più altri 1.087 test sierologici.

Le nuove guarigioni sono 92, per un totale di 22.643.

Continuano a calare i casi attivi, 1.281 (-64), restano stabili i pazienti in terapia intensiva (11) e diminuiscono quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 159 (-14). Quattro i nuovi decessi: due uomini e due donne. Le vittime sono due in provincia di Bologna, una in quella di Ferrara, una in quella di Ravenna.



