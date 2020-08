Coronavirus: 34 nuovi casi in E-R, nessuna vittima

(ANSA) – BOLOGNA, 03 AGO – Salgono a 29.808,

complessivamente, i casi di positività al coronavirus in

Emilia-Romagna: 34 in più rispetto a ieri di cui 23 asintomatici

individuati nell’ambito delle attività di tracciamento e

screening regionali. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore

sono stati 5.357 – 678.601 in totale – cui si aggiungono anche

1.083 test sierologici. Il numero dei guariti tocca quota

23.957, 14 in più rispetto a ieri mentre i casi attivi, a oggi,

sono 1.560, 20 in più rispetto a ieri. Nessun decesso è stato

registrato.

Le persone in isolamento a casa risultano essere,

complessivamente, 1.489 (+21); scendono a 3 i pazienti in

terapia intensiva (uno in meno di ieri)e resta stabile il

numero dei ricoverati negli altri reparti Covid (68).

Guardando al territorio, sono in totale 4.635 i casi di

positività registrati a Piacenza (+7, di cui 1 sintomatico),

3.781 a Parma (+3), 5.113 a Reggio Emilia (+1, sintomatico),

4.143 a Modena (+8, di cui 4 sintomatici), 5.303 a Bologna (+6,

di cui 3 sintomatici); nessun nuovo caso a Imola (432), né a

Ferrara (1090); 1.167 a Ravenna (+3, di cui 1 sintomatico), 995

a Forlì (+1), 835 a Cesena (invariato) e 2.314 a Rimini (+5, di

cui 1 sintomatico). (ANSA).



