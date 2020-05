Coronavirus, 350mila i morti nel mondo

I decessi legati al coronavirus nel mondo hanno superato quota 350mila (350.423), secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins. I casi totali sono quasi 5,6 milioni (5.588.400).

I tre Paesi più colpiti sono gli Stati Uniti, con 98.902 morti, il Regno Unito con 37.130 e l’Italia con 32.955. Il numero di contagi negli Usa è di oltre 1,68 milioni, in Brasile di circa 392mila e in Russia di oltre 362mila.

AMERICA LATINA – Nuovo balzo in avanti della pandemia in America Latina, dove i contagi sono cresciuti ieri di 32.000 unità, attestandosi a 798.553. E anche i morti hanno registrato un forte aumento, raggiungendo quota 43.304 (+1.900). E’ quanto emerge da una elaborazione statistica realizzata dall’ANSA sui dati riguardanti 34 nazioni e territori latinoamericani. Il Brasile, secondo Paese più colpito al mondo dopo gli Stati Uniti, riunisce quasi la metà dei contagi (391.222) e ben oltre la metà dei morti (24.512). Seguono il Perù (129.751 e 3.788) e il Cile (77.961 e 806). Per quanto riguarda i paesi con più di 5.000 contagi, si segnalano poi il Messico (74.560 e 8.134), l’Ecuador (37.656 e 3.221), la Colombia (23.003 e 776), la Repubblica Dominicana (15.264 e 468), l’Argentina (13.228 e 490), Panama (11.183 e 310), e la Bolivia (6.660 e 261).

STATI UNITI – Per il terzo giorno consecutivo gli Stati Uniti hanno registrato meno di 700 morti giornalieri per Covid-19, secondo il conteggio della Johns Hopkins University: 657 persone sono morte in 24 ore nel Paese, per un totale di 98.902 decessi. I casi totali di contagio negli Usa sono al momento 1.680.680.

BRASILE – Sono 1.039 le vittime registrate nelle ultime 24 ore in Brasile, che fanno salire il bilancio totale a 24.512. Lo rivela il ministero della Salute. I nuovi contagi sono 16.324, per un totale di 391.222.



Il numero di contagi negli Usa è di oltre 1,68 milioni, in Brasile di circa 392mila e in Russia di oltre 362mila.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte