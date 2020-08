Coronavirus: 39 nuovi casi in Emilia-Romagna, un morto

(ANSA) – BOLOGNA, 10 AGO – Sono 39 (dei quali 22

asintomatici) i nuovi casi di contagio da Coronavirus in

Emilia-Romagna, rilevati nelle ultime 24 ore, a fronte di 4.156

tamponi. Lo rende noto la Regione, che comunica anche che c’è

stato un nuovo decesso, in provincia di Piacenza.

Dei 39 nuovi casi più della metà (20) erano già in isolamento

al momento dell’esecuzione del tampone. Sono dieci i casi

positivi di persone di rientro dall’estero. I numeri più elevati

si registrano a Bologna (14 casi) e a Modena (10).

A Bologna 5 sono casi di rientro dall’estero (di cui 2

riconducibili al focolaio già noto dei ragazzi in vacanza a

Malta, mentre 3 casi sono di una famiglia che aveva viaggiato a

Parigi), 4 casi sono legati all’attività di tracciamento

collegata a casi già noti, 3 sono lavoratori della logistica

rientranti nello screening regionale di categoria, mentre 2 sono

i casi sporadici. A Modena, invece, 3 casi sono legati a un

focolaio in famiglia, 3 riguardano i rientri dall’estero, 2 sono

stati individuati grazie allo screening regionale sulle

categorie più a rischio (nello specifico, i lavoratori del

comparto carni) e un caso è legato a un contatto stretto con un

positivo già noto di un’altra provincia. Un ultimo caso, infine,

è stato ricondotto a uno dei focolai relativi ai rientri di

giovani dalle vacanze in Grecia.

I casi attivi sono 1.791 (31 in più di quelli registrati

ieri) restano 4 i pazienti in terapia intensiva, cala invece il

numero di quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 79.

(ANSA).



