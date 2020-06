Coronavirus: 44 nuovi casi e 9 morti in Emilia-Romagna

(ANSA) – BOLOGNA, 24 GIU – Sono 44 i nuovi positivi e nove i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna per l’emergenza Coronavirus. Sono 33 i nuovi positivi asintomatici, scovati sulla base di 6.012 tamponi che portano il totale a 466.612. I casi attivi sono in calo, 1.074, 15 in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 12, come ieri, quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 117 (-4).

I nove decessi, si sono verificati nelle provincie di Parma (uno), Reggio Emilia (uno), Bologna (cinque) e Rimini (due).

Dall’inizio della pandemia, in Emilia-Romagna, sono morte 4.245 persone. (ANSA).



