Coronavirus: 47 nuovi casi in E-R, 30 da focolaio Bartolini

(ANSA) – BOLOGNA, 25 GIU – Sono 47 i nuovi casi accertati di Coronavirus in Emilia-Romagna, che portano il totale a 28.351.

Di questi, 39 sono asintomatici, 37 riguardano la sola provincia di Bologna e 30, in particolare, il focolaio isolato all’azienda Bartolini. Quattro, invece, sono i nuovi decessi: tre a Bologna e uno a Ferrara. Il totale delle vittime è di 4.249.

Secondo i dati aggiornati alle 12 e diffusi dalla Regione, i nuovi tamponi fatti in un giorno sono stati 7.838. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.068. E calano anche i ricoverati; sono undici in terapia intensiva (uno in meno di ieri), 114 negli altri reparti Covid (-3). (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte