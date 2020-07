Coronavirus: 49 nuovi casi in E-R

(ANSA) – BOLOGNA, 08 LUG – Sono 49 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 36 persone asintomatiche individuate con lo screening regionale. Quaranta riguardano le province di Parma, Bologna e la Romagna: su 13 nuovi positivi nel Parmense – tutti asintomatici e in isolamento domiciliare – nove fanno riferimento a lavoratori impiegati in attività produttive della Bassa, entrati in contatto con i casi positivi relativi al focolaio in un’azienda cooperativa con sede legale in Lombardia, in provincia di Mantova. Sono invece 16 i casi nel Bolognese, di cui nove asintomatici. Complessivamente, sono 12 i casi riferibili a focolai “già noti e sotto controllo”, spiega la Regione, mentre i casi in Romagna sono 11, di cui 7 nel Riminese: 8 gli asintomatici, e 5 interessano cittadini di Bangladesh e Senegal rientrati dall’estero e rintracciati.



