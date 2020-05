Coronavirus: 50 nuovi positivi in E-R

(ANSA) – BOLOGNA, 17 MAG – Salgono a 27.232 casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna.: 50 in più rispetto a ieri. E’ quanto emerge dai dati della Regione secondo cui sono 2.832 i tamponi effettuati, arrivati a quota 261.106. Le nuove guarigioni oggi sono 233 – per un totale di 17.603 persone – mentre calano di 196 unità i casi attivi, scesi a quota 5.656. Le persone in isolamento a casa, sono complessivamente 4.824, 176 in meno rispetto a ieri e pazienti in terapia 111, uno in meno rispetto a 24 ore fa.

Le persone guarite arrivano a 17.603 con un incremento di 233 unità mentre si registrano 13 nuovi decessi: 6 uomini e 7 donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna sono arrivati a 3.973. I nuovi decessi riguardano 1 residente nella provincia di Reggio Emilia, 2 in quella di Modena, 5 in quella di Bologna (nessuno nell’imolese), 3 in quella di Ferrara,1 in quella di Ravenna, 1 in quella di Forlì-Cesena (1 nuovo decesso in territorio forlivese). Nessun decesso di residenti a Piacenza, Parma, Rimini.



