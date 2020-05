Coronavirus: 53 casi in più in E-R

(ANSA) – BOLOGNA, 21 MAG – Si conferma sostanzialmente il trend degli ultimi giorni dell’epidemia da Coronavirus in Emilia-Romagna. Sono 53 i casi in più registrati rispetto a ieri, in totale 27.417 casi di positività. I tamponi effettuati sono 4.555, per un totale di 278.917. Le nuove guarigioni sono 208 (18.466 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono scesi a 4.926 (-172).

Le persone in isolamento a casa sono 4.242, -134 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 92 (-4). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid: -34. Si registrano 17 nuovi decessi: 7 uomini e 10 donne: 2 residenti nella provincia di Piacenza, 4 in quella di Reggio Emilia, 1 in quella di Modena, 6 in quella di Bologna, uno in quella di Ferrara, uno in quella di Rimini, due da fuori regione. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte