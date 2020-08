Coronavirus: 64 migranti positivi nell’hotspot di Pozzallo

(ANSA) – POZZALLO, 11 AGO – “Ho appena appreso dai sanitari

dell’Asp di Ragusa che a Pozzallo altri 64 migranti ospiti

dell’hotspot sono risultati positivi al Coronavirus. Tutto

questo in un solo giorno! Spero che adesso si capisca perché da

mesi parliamo della necessità di un protocollo sanitario e di

pesanti sottovalutazioni da parte di Roma”. Lo rende noto

l’assessore alla Salute della Regione Sicilia, Ruggero Razza.

“Le (non) decisioni adottate – aggiunge Razza – stanno

contribuendo drasticamente al contagio continuo dei migranti tra

loro con pesanti ripercussioni in termini di sicurezza”. Spero

che ora tutti comprendano che nessuno ha mai voluto

strumentalizzare alcunché: semmai si sta verificando

semplicemente quello che avevamo rappresentato da subito alle

autorità competenti. Basta. La Sicilia non lo merita!” (ANSA).



