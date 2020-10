Coronavirus: 641 nuovi casi in E-R e cinque morti

(ANSA) – BOLOGNA, 17 OTT – Continua a crescere il numero di

nuovi contagi giornalieri in Emilia-Romagna: sono 641 rispetto a

ieri, su 13.313 tamponi eseguit, e così il numero totale di casi

dall’inizio dell’epidemia ha superato quota 40mila (40.333).

Cinque i morti, e aumentano anche i ricoveri: sono 65 i pazienti

in terapia intensiva (+4) e 427 (+23) quelli ricoverati negli

altri reparti Covid.

Dei nuovi positivi, 282 sono asintomatici, 261 erano già in

isolamento e 228 sono stati individuate nell’ambito di focolai

già noti. L’età media di oggi è 42,5 anni.

Questa la situazione nelle province: Bologna (153), Modena

(81), Reggio Emilia (74), Ferrara (71), Rimini (67), Piacenza

(53), Parma (42), Ravenna (27). Poi Forlì (38), Cesena (23) e

Imola (12). In particolare a Ferrara si registrano 21 casi tra

gli ospiti di strutture per anziani, di cui 19 asintomatici.

I casi attivi sono 8.649 (+616), le persone in isolamento a

casa sono 8.157 (+589), oltre il 95% dei casi attivi, mentre i

guariti sono 20 in più. I morti di oggi sono tutti uomini: due a

Parma (87 e 62 anni), due a Modena (87 e 95 anni), uno a Rimini

(67 anni). (ANSA).



—

