Coronavirus: 65 nuovi casi in E-R su oltre 11mila tamponi

E’ inferiore ai giorni scorsi l’aumento di nuovi casi di Covid in Emilia-Romagna. Sono 65 i nuovi contagi registrati in Emilia-Romagna, di cui 33 asintomatici su oltre 11mila tamponi, uno dei numeri più alti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Calano i ricoverati in terapia intensiva, da 8 a 5, mentre crescono i pazienti negli altri reparti, 90 (+8).

Dei nuovi contagiati, 36 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 30 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 17 quelli collegati a rientri dall’estero, 7 da altre regioni. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 31 anni. Le province che presentano il maggior numero di casi sono Ravenna (16, di cui 11 legati a persone che hanno frequentato le discoteche della zona) e Modena (11).

I casi attivi sono 2.189 (+50), mentre non si registra nessun morto con Coronavirus. Le persone in isolamento a casa sono 2.094 (+45), il 95% dei casi attivi. I guariti sono 13 in più.

