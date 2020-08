Coronavirus: 7.000 arrivi previsti in porto Ancona week end

(ANSA) – ANCONA, 21 AGO – Sono circa 7.000 gli arrivi

previsti nel porto di Ancona da oggi a domenica, secondo week

end dall’emanazione dell’ordinanza del 12 giugno del ministro

della Sanità che prevede l’effettuazione dei tamponi obbligatori

per chi torna da Croazia, Grecia, Malta e Spagna entro 48 ore

dall’arrivo in territorio italiano. Sono 14 i traghetti previsti

in arrivo e partenza da oggi a domenica, 7 dalla Grecia e

altrettanti dai porti croati di Spalato e Zara. I 7.000 arrivi

sono distribuiti tra 5.750 passeggeri dalla Grecia ed i restanti

1.250 dalla Croazia. Sono quasi 12mila le persone in arrivo

nella settimana, mentre sono oltre 18mila gli arrivi

dall’entrata in vigore dell’ordinanza del 12 agosto 2020. Valore

che, se anche molto inferiore rispetto agli scorsi anni, rileva

l’Autorità di Sistema Portuale del medio Adriatico, rimane “significativo e che si prevede salirà a 35mila entro il primo

settembre”. Da oggi, oltre ai messaggio audio a bordo, verrà

distribuito con un volantinaggio veicolo per veicolo un

vademecum sulle misure da rispettare. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte