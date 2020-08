Coronavirus: 80 nuovi casi in Emilia-Romagna, nessun decesso

(ANSA) – BOLOGNA, 22 AGO – Sono 80 i nuovi casi di positività

al Coronavirus individuati, nelle ultime 24 ore, in

Emilia-Romagna. Di questi 46 sono asintomatici e 29 sono

collegati a vacanze o rientri dall’estero. Non c’è stato nessun

decesso e sono stati fatti 9.423 tamponi.

Su 46 nuovi asintomatici, 19 sono stati individuati

attraverso gli screening regionali su particolari categorie di

interesse, 25 grazie all’attività di contact tracing mentre 2

casi sono emersi dai test pre-ricovero. Le province che

presentano il maggior numero di casi sono Bologna (12 nuovi

positivi), Ferrara (11) e Reggio Emilia (10). Restano stabili a

8 i pazienti in terapia intensiva, mentre scendono a 75 quelli

ricoverati negli altri reparti Covid (-2 rispetto a ieri).

(ANSA).



