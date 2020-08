Coronavirus: 82 nuovi casi in Emilia-Romagna, 32 dall’estero

(ANSA) – BOLOGNA, 21 AGO – Crescono, in Emilia-Romagna, i

casi di positività al Coronavirus: sono 82 i nuovi positivi (di

cui 44 asintomatici) scovati con oltre 10mila tamponi. L’indice

di trasmissione (Rt) a 14 giorni è di 0,45, sotto la media

nazionale che è allo 0,83. Non si è registrato nessun decesso.

Degli 82 nuovi casi, 52 erano già in isolamento al momento

dell’esecuzione del tampone e 31 sono stati individuati

nell’ambito di focolai già noti. Sono 32, invece, quelli

collegati a vacanze o rientri dall’estero. Le province che

presentano il maggior numero di casi sono Reggio Emilia con 19,

Piacenza e Ravenna con 12 casi ciascuna. Restano 8 i pazienti in

terapia intensiva. Invariato anche il numero di quelli

ricoverati negli altri reparti Covid: 77. (ANSA).



—

