Coronavirus: 97 nuovi casi e due morti in E-R

(ANSA) – BOLOGNA, 29 SET – Sono 97 in più rispetto a ieri i

contagi da Covid-19 in Emilia-Romagna, di cui 42 asintomatici.

Di questi, 51 erano in isolamento al momento dell’esecuzione del

tampone, 52 sono stati individuati nell’ambito di focolai già

noti, 14 sono collegati a rientri dall’estero, tre da altre

regioni.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38 anni, trovati su

quasi 10.600 tamponi. Il maggior numero di casi si registra

nelle province di Bologna (21), Modena (14) e Reggio Emilia

(12).

I casi attivi sono 4.710 (+25), le persone in isolamento sono 4.492 (+23), sempre il 95%. I pazienti in terapia intensiva

sono 14 (-1), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono

204 (+3 rispetto a ieri), i guariti sono 26.016 (+70). Si

registrano due morti nel territorio emiliano-romagnolo: un uomo

di 65 anni della provincia di Bologna e una donna di 78 anni

della provincia di Parma. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte