Coronavirus: 99 casi e nessun morto in Emilia-Romagna

In calo, sotto i 100, i nuovi positivi al coronavirus in Emilia-Romagna. Su oltre 10.700 tamponi l’aumento giornaliero è di 99 casi, di cui 45 asintomatici e più della metà, 55, già in isolamento.

Sono 23 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, 16 da altre regioni. L’età media dei positivi di oggi è 34 anni. Il maggior numero di casi si registra nelle province di Modena (22), Bologna (20) e Ravenna (12) e a Forlì (10).

I casi attivi sono 3.061 (+84 in), le persone in isolamento a casa sono 2.946 (+84), il 95%. Restano stabili i pazienti in terapia intensiva (9) e quelli ricoverati negli altri reparti Covid (106). Non si registra nessun decesso in tutta la regione, mentre i guariti sono 15 in più. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte