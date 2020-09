Coronavirus: a Bologna un’orchestra si esibirà in ospedale

(ANSA) – BOLOGNA, 10 SET – L’Orchestra Filarmonica del Teatro

Comunale di Bologna offrirà un concerto di ringraziamento al

personale sanitario degli Ospedali di Bologna, il 16 settembre

alle 18.15, per il “prezioso e infaticabile lavoro svolto

durante questo difficile anno in cui la pandemia Covid-19 ha

sconvolto le esistenze del mondo intero”.

“Crediamo fermamente che in questo periodo di emergenza

sanitaria – spiega la direzione dell’orchestra – ognuno debba

dare il proprio contributo e che l’arte della musica possa

degnamente celebrare le numerose vittime e nello stesso tempo

infondere ottimismo per il futuro”.

Per questo motivo la Filarmonica bolognese ha scelto un

repertorio molto noto di due compositori intramontabili: il

concerto si aprirà, infatti, con l’Aria sulla IV corda tratta

dalla Suite N. 3 in re maggiore per orchestra di Bach, alla

quale seguirà la Settima Sinfonia in la maggiore di Beethoven,

di cui si celebra il 250/o anno dalla nascita.

Il concerto, diretto da Hirofumi Yoshida, che della

Filarmonica è il direttore artistico, si terrà nel Piazzale

antistante al Padiglione 5, luogo estremamente significativo nel

quale sono stati ricoverati la maggior parte dei malati di

Covid19 nel periodo di massima emergenza, e i 60 disponibili

saranno riservati al personale sanitario. L’evento sarà

trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della

Fondazione Sant’Orsola e da qui visibile in tutti gli ospedali

della città. Dalla stessa pagina Facebook sarà possibile fare

una donazione per sostenere attraverso la campagna “Più forti

insieme” servizi per il personale sanitario. (ANSA).



—

