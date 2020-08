Coronavirus: ancora oltre 1.400 contagiati, 9 le vittime

(ANSA) – ROMA, 28 AGO – Aumentano ancora leggermente i

contagi per il Covid in Italia: sono 1.462 (contro i 1.411 di

ieri) quelli registrati nelle ultime 24 ore, nuovo dato più alto

dagli inizi di maggio. Sono 9 i morti, invece, in aumento

rispetto ai 5 di ieri. I tamponi sono stati 97.065, record per

il terzo giorno di fila, secondo i dati del ministero della

Salute. I casi totali ammontano ora a 265.409, le vittime

complessive a 35.472. Le persone attualmente positive sono ora

23.035, con un incremento di 1.103 in 24 ore. I guariti sono

206.902, 348 in più. Spicca l’incremento dei pazienti in terapia

intensiva, +7 per un totale di 74. I ricoverati con sintomi sono

47 in più (1.178), aumentano invece ancora di 1.049 i pazienti

in isolamento domiciliare (21.783 il totale). Anche oggi

nessuna regione fa registrare zero nuovi casi nelle ultime 24

ore. In testa per positivi trovati di nuovo nettamente la

Lombardia con 316, seguita dalla Campania con 183, dal Lazio con

166, Emilia Romagna 164, a 135 il Veneto. Il Piemonte ne fa

registrare 91, la Toscana 82, la Sardegna 55, la Sicilia 54.

Chiude la classifica odierna dei nuovi positivi il Molise con un

solo caso. (ANSA).



