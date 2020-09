Coronavirus: ancora su i casi in Russia, oltre 6.000

(ANSA) – MOSCA, 19 SET – Il numero di casi di coronavirus

rilevati nell’ultimo giorno in Russia ha superato le 6.000 unità

per la prima volta dal 19 luglio. Lo ha detto il quartier

generale operativo per combattere la diffusione del coronavirus.

Secondo la sede centrale, la crescita giornaliera è stata dello

0,56%, il numero totale di persone infette ha raggiunto quota

1.097.251. Il numero di morti è invece aumentato di 144 casi

contro i 134 del giorno precedente e ha raggiunto un totale di

19.339 persone. Secondo il centro il numero totale di morti è

l’1,76% di tutte le persone infettate in Russia. Lo riporta la

Tass. (ANSA).



