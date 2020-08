Coronavirus, appello Ausl per 200 persone dopo caso in disco

(ANSA) – BOLOGNA, 18 AGO – Appello a segnalarsi per

effettuare un tampone per il coronavirus per circa 200 persone,

residenti tra il Parmense e il Piacentino, che hanno frequentato

la discoteca Il Colle di Alseno la sera tra il 14 e il 15 di

agosto dove ha trascorso la serata una ragazza in seguito

risultata positiva al tampone che aveva fatto rientrando da

Malta. Lo comunicano le Ausl di Parma e Piacenza precisando che

si tratta di una decisione precauzionale.

Per i residenti a Parma e provincia, i tamponi vengono

eseguiti a partire da domani (19 agosto) dalle ore 8 nella tenda

allestita nel parcheggio dell’ospedale di Vaio in via Don

Tincati 5 a Fidenza, con modalità drive through (non si scende

dalla propria automobile). Chi non è stato contatto dal servizio

dell’Ausl, può chiamare il numero 0521.396436, dalle 8.30 alle

13 e dalle 14 alle 18, per fissare l’appuntamento.

Per i residenti a Piacenza e provincia è stato attivato un

ambulatorio dedicato, aperto in Piazzale Milano 2 a Piacenza

nella giornata di mercoledì 19 agosto dalle ore 14 alle ore 18.

Per chi risiede nel piacentino è necessario prenotarsi

telefonando al numero verde del cuptel 800.651.941. (ANSA).



