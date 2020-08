Coronavirus: Armenia in black list; Mkhitaryan no nazionale

(ANSA) – ROMA, 29 AGO – Il romanista Henrikh Mkhitaryan non

è stato convocato per le partite della nazionale armena in

Nations League contro Macedonia ed Estonia, del 5 e 8 settembre.

Lo ha annuncoato il ct dell’Armenia Joaquin Caparros,

sull’account Twitter della federcalcio locale. “Ho parlato con

Henrikh al telefono – ha spiegato Caparros – e mi ha detto che

al momento non può unirsi alla Nazionale. Ha promesso che farà

di tutto per esserci a ottobre”. Il giocatore della Roma resterà

quindi a Trigoria per allenarsi con la sua squadra di club.

Il motivo della mancata convocazione è che nella ‘black list’

dei paesi ai quali l’Italia ha chiuso i confini, per evitare di

importare nuovi contagi da coronavirus, c’è anche l’Armenia, e

quindi se Mkhitaryan fose andato in nazionale poi, al rientro in

Italia, avrebbe dovuto rimanere per due settimane in

autoisolamento. Per questo ha preferito rinunciare. (ANSA).



—

