Coronavirus: assessore Bologna in isolamento, fa tampone

(ANSA) – BOLOGNA, 15 SET – L’assessore del Comune di Bologna

Matteo Lepore è in isolamento precauzionale, dopo alcuni sintomi

influenzali, ed è stato sottoposto a tampone per il Covid-19.

L’esito è atteso per il pomeriggio. Una nota informa che

l’assessore della Giunta Merola, uno dei papabili per la

candidatura a sindaco nel 2021, è in isolamento a casa e ha

annullato tutti gli impegni.

Le condizioni di salute sono buone, a parte febbre e sintomi

di spossatezza. (ANSA).



