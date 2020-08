Coronavirus: balzo Toscana, 61 nuovi casi per lo più giovani

(ANSA) – FIRENZE, 09 AGO – Balzo di nuovi casi in Toscana:

sono 61 in più, per lo più giovani, mentre ieri i nuovi positivi

erano stati 23. Non registrati invece nuovi decessi. In totale

da inizio epidemia la Toscana ha avuto 10.644 casi e 1.137

decessi. Riguardo ai 61 nuovi casi, 17, spiega la Regione, sono

da ricondurre a un cluster già noto in provincia di Massa

Carrara, 8 sono in provincia di Arezzo e sono relativi a un

gruppo di giovani italiani rientrati da una vacanza all’estero

(più 2 contatti) così come due casi rilevati rispettivamente nel

Senese e in provincia di Grosseto anch’essi rientrati da una

vacanza all’estero. Infine i casi rilevati in provincia di

Lucca, Pisa e Livorno “sono riconducibili” a casi rilevati nella

zona della Valle del Serchio nei giorni precedenti”.

L’età media dei 61 casi è di circa 32 anni, il 77% è

risultato asintomatico, il 19 pauci-sintomatico, il 4 con stato

lieve. (ANSA).



