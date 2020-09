Coronavirus: Bolsonaro,non obbligheremo nessuno a vaccinarsi

(ANSA) – BRASILIA, 01 SET – Il presidente brasiliano, Jair

Bolsonaro, ha affermato che non sarà obbligatorio assumere il

vaccino contro il coronavirus. “Nessuno può essere obbligato a

fare il vaccino”, ha detto il capo dello Stato rispondendo a un

simpatizzante che la notte scorsa gli chiedeva di proibire la

vaccinazione obbligatoria. Bolsonaro ha stanziato circa 400

milioni di dollari per lo sviluppo del vaccino dell’Università

di Oxford, che è in fase di sperimentazione presso l’Istituto

statale Fiocruz, a Rio de Janeiro. Intanto, il ministro della

Sanità, generale Eeduardo Pazuello, ha designato un veterinario,

Lauricio Monteiro Cruz, a capo del Dipartimento delle

immunizzazioni e malattie trasmissibili, responsabile del

programma nazionale di vaccinazione. Nel Paese sono tuttavia

in aumento i gruppi che si oppongono alla vaccinazione. Secondo

un’indagine svolta dall’Università di San Paolo, negli ultimi

due mesi contenuti “falsi o distorti” sui vaccini contro il

Covid sono cresciuti di quasi il 400% sui social. (ANSA).



