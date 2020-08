Coronavirus: Briatore, 14 giorni passano veloci

(ANSA) – MILANO, 29 AGO – “14 giorni passano veloci…”. Su

Instagram Flavio Briatore dedica questo messaggio al figlio

Falco Nathan in vista dell’isolamento domiciliare che attende

l’imprenditore dopo le dimissioni dal San Raffaele dove era

ricoverato da domenica, positivo al coronavirus.

Il messaggio social di Briatore è accompagnato da una foto

scattata in estate assieme al figlio. L’imprenditore,

proprietario del Billionaire, resterà a Milano per il periodo di

isolamento domiciliare, probabilmente ospite nella residenza di

Daniela Santanchè, sua amica e senatrice di FdI, in zona Corso

Vercelli. In un primo momento Briatore era intenzionato a

trasferirsi subito nella sua casa di Montecarlo ma i medici gli

avrebbero consigliato di non allontanarsi dal capoluogo

lombardo.

“È sotto gli occhi di tutti che ci stanno massacrando, forse

io e Flavio Briatore in questo momento siamo molto utili come

arma di distrazione di massa con i tanti problemi che ha questa

Nazione ma pazienza, le nostre spalle sono grosse”, ha detto

Daniela Santanchè in un discorso ai clienti del Twiga, il suo

locale in Versilia, come si vede nel video pubblicato ieri sera

in una storia su Instagram.

Nel video l’imprenditrice ha annunciato che tutto il

personale del suo locale è risultato “negativo ai tamponi tre

giorni fa” e ha invitato tutti i clienti a rispettare le misure

anti-Covid “anche se non ci piacciono e le contestiamo”. (ANSA).



—

