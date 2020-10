Coronavirus: Catena (Sacco), Milano rischia ora più di prima

(ANSA) – ROMA, 14 OTT – “Secondo la mia opinione Milano

rischia. A differenza della prima ondata, dove la città in

qualche modo era stata più o meno risparmiata, in questo momento

Milano sicuramente è a rischio, come altre zone ad esempio Monza

o Varese. Milano è da tenere sotto stretta osservazione”. A

mettere in guardia, a Buongiorno, su Sky TG24, è Emanuele

Catena, direttore della terapia intensiva dell’Ospedale Sacco di

Milano.

“Ci rendiamo conto – ha spiegato – che le zone da cui

vengono i pazienti sono zone della città, è importante

monitorare anche il numero dei ricoveri nei reparti di degenza

di malattie infettive e nei reparti di terapia sub intensiva”.

Inoltre, “i ricoveri che abbiamo avuto in terapia intensiva in

questi giorni si caratterizzano per una riduzione della fascia

di età, qui al Sacco abbiamo ricoverato pazienti che vanno dai

cinquanta ai sessanta anni. Sono pazienti meno gravi rispetto

alla prima ondata. Le manifestazioni cliniche sono identiche ma

ad oggi la mortalità è molto più contenuta”. In prospettiva, ha

concluso, “se si dovessero verificare dei numeri molto

allarmanti”, avere a disposizione “i letti in Fiera è una

fondamentale scialuppa di salvataggio e questi all’occorrenza

vanno utilizzati”. (ANSA).



