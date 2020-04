Coronavirus Covid19. Durissimo Prof. Paolo Gottarelli: ”Medicina, scienza, politici, media hanno toppato a tutto campo! Morti gratuite per mancanza di indagini cliniche elementari”

Riceviamo e pubblichiamo con piacere su tutti i siti di informazione del nostro gruppo.

”Adesso che è chiaro il meccanismo patogenetico che porta a morte di solo Covid ed emergono le migliaia di morti gratuite mi faccio ulteriori domande riguardo la osannata scienza e riguardo agli osannati professoroni consulenti della politica e sempre in televisione a pontificare.

Bene,sono quasi tutti personaggi che di Clinica,cioè di pratica medica vera a contatto coi malati non ne hanno.

Ma che scienza è quella che per mesi si è disinteressata di verificare il perchè il 10%dei malati Covid, faticava sempre più ad ossigenare i polmoni.E perchè si continua a praticare una medicina che cura il sintomo finale,in questo caso la corsa ad intubare le persone che stanno soffocando, anzichè chiedersi perchè non arriva sangue ossigenato ai polmoni?

Gli strumenti clinico diagnostici li abbiamo tutti e nel dubbio perchè non controllare ció che ha portato al decesso con un esame autoptico?

Ci rendiamo conto di come medicina,scienza,politici abbiano toppato a tutto campo?

Ci rendiamo conto di quanta sofferenza abbiamo creato per mancanza di indagini cliniche elementari?

È mai possibile che siamo messi così male?

Comunque ora che sappiamo queste cose,bisogna che cambiamo modi e metodi:la gran parte dei pazienti Covid,puó essere curata a domicilio,particolari precauzioni dovranno essere prese riguardo le categorie di persone con altre patologie già in atto e l’informazione dovrà essere completamente rivista.È ridicolo mandare le forze dell’ordine a cercare podisti nei sentieri collinari o di montagna,non è questo il problema perchè è falso pensare che questi siano gli irresponsabili untori.Non è questa la verità e tutti i metodi fin qui adottati andranno di gran lunga ridimensionati.

Basta col creare paura, basta con assurde ed incostituzionali limitazioni della Libertà individuale.In nome di questi valori di Libertà hanno dato la vita milioni di Patrioti.

Che ció non sia avvenuto invano!

Auspico una popolazione più consapevole ed informata e non schiava di media pilotati.

LIBERTÀ!

Prof. Paolo Gottarelli”