Coronavirus: crescono contagi in E-R, 152 nuovi positivi

(ANSA) – BOLOGNA, 11 SET – Crescono i casi di Coronavirus in

Emilia-Romagna: nelle ultime 24 ore sono stati trovati 152 nuovi

positivi, di cui 80 asintomatici, scovati con 10.033 tamponi. Il

numero complessivo dei tamponi fatti in Regione supera il

milione. Dei 152 nuovi casi, 88 erano già in isolamento al

momento dell’esecuzione del tampone e 62 sono stati individuati

nell’ambito di focolai già noti. Non c’è stato nessun decesso.

Sono 31 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, 18

quelli da altre regioni, mentre l’età media dei nuovi positivi è

di 42 anni. I pazienti in terapia intensiva sono 18 (+1 rispetto

a ieri), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid 140 (-

3).

Il maggior numero di casi si registra nelle province di

Modena (25), Reggio Emilia (24), Bologna (22), Ravenna (15)

Parma (13), Rimini (12) e Forlì (20). (ANSA).



